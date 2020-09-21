В Госдуме предложили компенсировать затраты на частные детсады
По мнению депутата Евгения Федорова, конституционное право на общедоступное бесплатное образование должно соблюдаться
Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил компенсировать плату за частные детсады семьям, которым не удалось получить место в бюджетных дошкольных учреждениях. Об этом пишет RT со ссылкой на копию письма министру просвещения Сергею Кравцову.
По словам парламентария, многим родителям не удается устроить своих детей в государственные детсады, даже если они заранее встали в очередь, и они вынуждены пользоваться услугами частных учреждений. Это, по мнению Федорова, нарушает конституционное право граждан на бесплатное дошкольное образование.
В связи с этим депутат попросил министра "рассмотреть возможность создания механизма компенсационных выплат в размере не более двух региональных МРОТ в месяц" в адрес таких семей.
Ранее безработным россиянам с детьми предложили сделать пособия бессрочными, а размер самой выплаты увеличить.