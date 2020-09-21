В Госдуме предложили компенсировать затраты на частные детсады

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил компенсировать плату за частные детсады семьям, которым не удалось получить место в бюджетных дошкольных учреждениях. Об этом пишет RT со ссылкой на копию письма министру просвещения Сергею Кравцову.

По словам парламентария, многим родителям не удается устроить своих детей в государственные детсады, даже если они заранее встали в очередь, и они вынуждены пользоваться услугами частных учреждений. Это, по мнению Федорова, нарушает конституционное право граждан на бесплатное дошкольное образование.

В связи с этим депутат попросил министра "рассмотреть возможность создания механизма компенсационных выплат в размере не более двух региональных МРОТ в месяц" в адрес таких семей.

Ранее безработным россиянам с детьми предложили сделать пособия бессрочными, а размер самой выплаты увеличить.