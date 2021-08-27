В Госдуме предложили отказаться от МРОТ
По мнению первого зампреда комитета по экономполитике Николая Арефьева, мера является анахронизмом
Первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Николай Арефьев призвал отказаться от минимального размера оплаты труда. По мнению чиновника, которое он высказал в разговоре с ura.ru, МРОТ является анахронизмом, а ориентироваться стоит лишь на прожиточный минимум.
По его словам, в стране за 30 лет просто привыкли к такому параметру, но на самом деле он избыточен. Арефьев подчеркнул, что оплата труда "в любом случае не должна быть ниже прожиточного минимума".
Более того, привязка к МРОТ налогообложения и многих административных штрафов больше вредит, чем приносит пользы. Депутат заметил, что он лично отвязал бы все сборы от этого параметра.
Согласно действующему механизму, МРОТ равен 42% от медианной зарплаты, а прожиточный минимум – 44,2% от медианного среднедушевого дохода за предыдущий год. В 2021 году размер МРОТ составляет 12 792 рубля, с 1 января 2022 года он должен вырасти до 13 617 рублей в месяц.