В Госдуме предложили ввести дополнительные налоги для компаний-возвращенцев

В Госдуме задумались над созданием специального реестра для компаний, которые уходят с российского рынка, но могут вернуться. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на депутата Султана Хамзаева.

«Я считаю, что для таких компаний должен быть определён новый статус — неблагонадёжных юридических лиц, брендов, правообладателей торговых марок», — сказал Хамзаев.

Парламентарий также предложил ввести для компаний из списка дополнительные налоги. По его словам, фирмы, которые «лезут в политику», должны отвечать рублём.

Напомним, на данный момент деятельность в России приостановили около 200 крупных иностранных брендов.