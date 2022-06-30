В Минпромэнерго оценили возможность возвращения ТЭЦ в Яровом в частные руки

Депутаты горсобрания Ярового включили имущественный комплекс ТЭЦ в список объектов, которые могут быть переданы в концессию. Как отмечает «Банкфакс», это значит, что объект может перейти в частные руки.

В «перечень объектов городской собственности, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2022 году», включили имущество, принадлежащее ТЭЦ. Таким образом передать объекты в частную собственность могут до конца года.

В Минпромэнерго пояснили, что на данный момент планов на частные инвестиции в ТЭЦ на данный момент нет, а подготовленный местными властями список носит «информационный характер».

В министерстве также не располагают данными о компаниях, которые могут быть заинтересованы в ТЭЦ.