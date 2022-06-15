В Минпромторге назвали укрепление рубля вызвомо для российской экономики
Для множества экспортеров обстановка на мировом рынке немного смягчается из-за крайне высоких цен на некоторые товары
15 июня 2022, 22:59
Укрепляющийся рубль стал вызовом для российской экономики. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, пишет РИА Новости.
«Формируется новый пакет вызовов для экономики — в первую очередь это рубль, который чрезмерно укрепился, и он создает проблемы и для наших экспортеров, и для импортеров», — заявил чиновник.
При этом Решетников отметил, что для множества экспортеров обстановка на мировом рынке немного смягчается из-за крайне высоких цен на некоторые товары. В свою очередь, есть предприятия, которым текущие показатели российской валюты не помогают получать необходимую прибыль.
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