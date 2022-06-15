В Минпромторге назвали укрепление рубля вызвомо для российской экономики

Укрепляющийся рубль стал вызовом для российской экономики. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, пишет РИА Новости.

«Формируется новый пакет вызовов для экономики — в первую очередь это рубль, который чрезмерно укрепился, и он создает проблемы и для наших экспортеров, и для импортеров», — заявил чиновник.

При этом Решетников отметил, что для множества экспортеров обстановка на мировом рынке немного смягчается из-за крайне высоких цен на некоторые товары. В свою очередь, есть предприятия, которым текущие показатели российской валюты не помогают получать необходимую прибыль.