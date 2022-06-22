В Минсельхозе рассказали, собираются ли ввозить напитки Coca-Cola по параллельному импорту

В Россию не будут поставлять напитки Coca-Cola по параллельному импорту, Минсельхоз на текущий момент не рассматривает такую возможность. Об этом агентству ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Как отметили в министерстве, действующие мощности по производству безалкогольной продукции в России позволяют обеспечивать внутренний спрос в полном объёме.

Ранее в июне российский дистрибутор Coca-Cola объявил, что не будет производить и продавать продукты компании в РФ. Мера коснулась не только «Кока-колы», но и продукции под другими брендами: Fanta, Sprite, Schweppes, соков «Добрый» и «Моя Семья».

В мае Минпромторг РФ утвердил перечень из 96 товаров для параллельного импорта. Такой метод позволит легально ввозить в страну продукцию тех брендов, которые отказались самостоятельно импортировать в Россию свои товары.