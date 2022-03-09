В правительстве подготовили ряд мер для поддержки бизнеса и граждан на время санкций

Глава кабмина Михаил Мишустин провёл совещание с членами правительства. Власти обсуждали меры поддержки граждан и бизнеса в период санкций.

Правительство РФ сможет запрещать или ограничивать ввоз или вывоз продукции, оборудования, комплектующих и материалов. Список будет составлен в ближайшее время. Также власти помогут авиаперевозчикам сохранить в парке иностранные самолёты.

В качестве меры поддержки населения кабмин рассматривает возможность отмены подоходного налога с процентов по банковским вкладам свыше миллиона рублей. Налог на роскошь будут взимать с автомобилей стоимостью свыше 10 млн рублей (ранее порог составлял три миллиона).

Также кабмин займётся поддержкой строительного бизнеса и разработкой ответных санкций для стран, которые запрещают российским морским судам заходить в их порты.