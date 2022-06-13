В правительстве раскрыли срок запуска массового производства самолетов в России

Запуск массового производства самолётов в России потребует от трёх до пяти лет, заявил замредседателя правительства по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов.

«Три-пять лет нам нужно интенсивно поработать, чтобы выйти на серийное производство в нужном количестве самолётов различных классов», — заявил он в интервью РБК.

Вице-премьер также напомнил, что региональные самолёты Ил-114, «Байкал», Ил-410, Ил-610 позволят обеспечить новую логистику перевозок.

Он добавил, что перед тем, как РФ перейдет к массовому серийному производству отечественных самолетов, в стране будут эксплуатироваться Boeing и Airbus.

В мае агентство Bloomberg сообщило, что из-за дефицита деталей «Аэрофлот» уже черещ три месяца может начать разбирать некоторые самолёты на запчасти.