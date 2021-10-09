В России более чем на 5% вырастет пособие по безработице

Правительство РФ представило проект постановления, согласно которому пособия по безработице будут увеличены до 12 792 рублей в 2022 году, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Максимальный размер пособия по безработице в 2022 году будет равен МРОТ на 2021 год – 12 792 рубля. В текущем году оно составляет 12 130 рублей, что соответствует МРОТ 2020 года. Таким образом, максимальный размер пособия вырастет на 5,4%.

В Минтруде уточнили, что условия предоставления пособия остаются прежними: в первые три месяца после регистрации безработным положено 75% заработка, но не более 12 792 рублей, а во вторые три месяца – 60% заработка, но не более 5000 рублей. Минимальная величина пособия по безработице сохранена на уровне 2021 года.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае изменили условия предоставления пособия на детей. Теперь учитываются не только доходы семьи, но и её заработок за 12 месяцев.