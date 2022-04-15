Квартира «с прицепом». В России хотят разрешить продавать «вторичку» по условиям ипотеки от прежних хозяев

Российские риелторы предлагают разрешить продажу залогового вторичного жилья с сохранением условий ипотеки от предыдущих покупателей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на компанию «Этажи».

Сейчас при покупке квартиры, где есть непогашенный ипотечный кредит, покупателю выдаётся новый заём. В условиях высоких банковских ставок это невыгодно и снижает доступность приобретения жилья, считают авторы идеи.

Если же при перезаключении договора условия ипотеки оставлять прежними, то эта мера поможет сохранить спрос на недвижимость даже без дополнительной государственной поддержки. При этом банки будут проверять нового покупателя квартиры точно так же, как и при выдаче ипотеки.

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Вопрос дня Льготная ипотека. Как изменились процентные ставки и условия кредитования с 1 апреля 2022 года?

Сейчас ставки по кредитам на недвижимость на вторичном рынке составляют в среднем 18-24%. В ближайшее время они могут опуститься до 17%, если Центробанк продолжит курс на снижение ключевой ставки.

В апреле 2022 года Центральный банк России понизил ключевую ставку с 20% до 17%. Финансовый регулятор заявил, что при отсутствии новых внешних шоков для экономики тенденция к снижению ключевой ставки может быть продолжена.

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Экономика Центробанк понизил ключевую ставку до 17%