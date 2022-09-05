В России хотят ввести пошлины на ввоз мебели из недружественных стран

Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР) предложила ввести пошлины на ввоз мебели и сырья для её изготовления — фанеры и древесных плит.

Письмо представители АМДПР уже отправили в Минпромторг. Как пишут «Известия» со ссылкой на документ, для недружественных стран заградительную пошлину предлагают установить на уровне 60%, для остальных — 10%.

В ассоциации отметили, что такое предложение обусловлено санкциями, из-за которых у компаний лесопромышленного комплекса многократно выросли расходы на логистику и было потеряно свыше 60% традиционных рынков сбыта. При этом в ближайшие месяцы ожидается дальнейшее снижение продаж, что может поставить отрасль на грань выживания.

Ввод заградительных пошлин для зарубежных компаний, в свою очередь, уже в ближайший год поможет сохранить российским производителям десятки миллиардов рублей, утверждают в организации.

В Минпромторге заявили, что рассмотрят предложение в установленном порядке.

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