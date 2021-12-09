В России могут поддержать производителей, которые заменят мясо на насекомых

Российский союз промышленников и предпринимателей предложит правительству план господдержки производства альтернативных продуктов питания, сообщает "Интерфакс". Их производят из белков насекомых или растительных белков.

Как РСПП предлагает поддерживать предпринимателей?

Согласно плану РСПП, производители получат льготные кредиты на проекты по разработке и производству альтернативных продуктов. К тому же им будут компенсированы капзатраты и субсидированы траты на приобретение оборудования.

Бизнес также просит чиновников упростить процедуру сертификации для альтернативных продуктов питания. РСПП сообщает, что существующие технические решения дают возможность подтвердить качество товаров без специальных проверяющих и практически без участия людей.

Союз также предлагает ввести в законы само понятие альтернативных продуктов питания и утвердить стандарты их производства, маркировки и продажи.

Зачем нужна господдержка альтернативного производства?

Вице-президент РСПП Игорь Вдовин сообщил, что на традиционное сельское хозяйство приходится около 30% от выбросов парниковых газов. По его мнению, новые проекты снизят потребление воды и земли на 96-97% благодаря альтернативным источникам питания.

Также Вдовин отмечает, что аналогичные проекты в США спонсируются на сумму 239 млрд долларов только за три квартала текущего года. В России же альтернативные производства за три года получили не более 300 млн долларов. РСПП предлагает расширить господдержку проектов по глубокой переработке возобновляемого сырья и производству альтернативных продуктов питания, а также стимулировать применение биопестицидов и удобрений на основе живых бактерий.

Ранее сообщалось, что рост производства свинины и снижение спроса в четвёртом квартале привели к резкому падению цен на данную разновидность мяса. Стоимость живых свиней и полутуш за последнюю неделю упала до 96,8 (-7,2%) и 146,46 (-4,9%) рублей за 1 кг соответственно, что ниже среднего уровня 2020 года.