В России может возникнуть дефицит литиевого сырья из-за ухода крупных поставщиков

Минпромторг не исключает возникновения дефицита литиевого сырья в России из-за ухода иностранных поставщиков. Об этом рассказал заместитель департамента металлургии и материалов министерства Владислав Демидов.

«В России отсутствует добыча литиевого сырья, сырье поступает в виде карбоната лития из Чили, Аргентины, Китая и Боливии», — цитирует Демидова «Интерфакс».

Сейчас, по его словам, Чили и Аргентина уже приостановили отгрузку сырья, а Китай сам страдает от его нехватки. Возможность получения поставок есть только из Боливии.

Основная проблема заключается в нехватке Лития, добавил Демидов. В России есть необходимые ресурсы для его переработки, но если поставки из Боливии остановятся, то в стране может возникнуть дефицит литий-ионных аккумуляторов.

Добыча подобных ресурсов в стране не ведется.