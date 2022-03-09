В России отменили НДС на покупку золотых слитков для физлиц

Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий налог на добавленную стоимость (НДС) на инвестиционное золото для физических лиц. Соответствующий документ опубликован на сайте официального портала правовой информации.

Драгоценные металлы в слитках вводятся в инвестиционный оборот для физических лиц. Банкам не придётся платить налог на добавленную стоимость 20% при операциях по продаже физлицам драгоценных металлов в слитках, изъятых из хранилищ. При этом закон имеет обратную силу и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта текущего года.

Ранее Путин подписал указ о праве властей ввести мораторий на проверки в малых и средних компаниях на 2022 год. Для IT-компаний срок запрета на проверки продлится до 2024 года. Также предусматривается возможность ведения бизнеса без продления лицензий и упрощение процедуры госзакупок.

Для россиян указ предусматривает использование кредитных каникул (если договор заключён до 1 марта 2022-го, на срок до полугода и при условии падения доходов больше чем на 30%). Также правительство получит возможность оперативно повышать пенсии.