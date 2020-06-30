В России повысили оклады военным, пожарным и полицейским

Зарплаты российских военных и силовиков вырастут на 3% с 1 октября 2020 года, следует из соответствующего постановления, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В соответствии с документом, опубликованном на портале правовой информации, прибавка ожидает тех, кто проходит службу по контракту или призыву, имеет специальные звания, бойцов национальной гвардии, а также сотрудников Федеральной службы исполнения наказания, МВД, пожарных, таможенников и начальствующий состав органов фельдъегерской связи.

Напомним, что 29 июня президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе граждан на военные сборы. Документ уже вступил в силу.