В России предложили ввести налоговый возврат для работающих пенсионеров

ЛДПР 4 августа внесёт на рассмотрение Госдумы законопроект о социальном налоговом возврате для работающих пенсионеров, сообщил лидер фракции Ярослав Нилов в Telegram.

«Пенсионный социальный налоговый возврат (не путать с вычетом) в размере 50% от суммы налога на доходы (но не более 25 тысяч рублей в год) смогут вернуть работающие пенсионеры в соответствии с нашей инициативой», — написал политик.

Поправки предлагают внести в Налоговый кодекс.

Согласно инициативе, деньги пенсионеру будут возвращать в безналичной форме в течение месяца со дня подачи заявления.

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