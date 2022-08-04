В России предложили ввести налоговый возврат для работающих пенсионеров
Поправки ЛДПР хочет внести в Налоговый кодекс
4 августа 2022, 14:03, Никита Черников
ЛДПР 4 августа внесёт на рассмотрение Госдумы законопроект о социальном налоговом возврате для работающих пенсионеров, сообщил лидер фракции Ярослав Нилов в Telegram.
«Пенсионный социальный налоговый возврат (не путать с вычетом) в размере 50% от суммы налога на доходы (но не более 25 тысяч рублей в год) смогут вернуть работающие пенсионеры в соответствии с нашей инициативой», — написал политик.
Поправки предлагают внести в Налоговый кодекс.
Согласно инициативе, деньги пенсионеру будут возвращать в безналичной форме в течение месяца со дня подачи заявления.
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