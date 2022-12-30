В России продлили мораторий на проведение проверок бизнеса на 2023 год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

«Правительство продлило мораторий на проверки. Он будет действовать и в 2023 году. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в отношении объектов чрезвычайно высокого и высокого категорий риска контрольные органы будут проводить проверки на основании специальных индикаторов.