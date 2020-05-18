В России снизится размер выплат ежемесячной пенсии

В 2021 году размер ежемесячной накопительной пенсии жителей России снизится, сообщает газета "Известия".

Согласно данным издания, Министерство труда на основании данных Росстата о продолжительности жизни в стране разработало законопроект "Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2021 год". По этому документу срок расчета накопленной части выплат со следующего года вырастет на шесть месяцев – до 22 лет, что соответствует прогнозируемой длительности жизни россиян после наступления пенсионного возраста.

На этот период будет разделяться вся накопленная за время работы сумма, из-за чего размер ежемесячной пенсии снизится.

Срок выплаты накопительной пенсии повышают с 2016 года – за это время он вырос почти на 30 месяцев.