В «Сбере» рассказали о последствиях в случае отключения банка от SWIFT

Сбербанк не столкнётся с существенными трудностями в случае отключения от SWIFT, которое согласовано в рамках шестого, но ещё не принятого пакета санкций ЕС. Об этом пишет РБК.

В «Сбере» указали, что кредитная организация работает в штатном режиме, а самые жёсткие ограничения уже введены.

«Отключение от SWIFT не меняет текущую ситуацию в международных расчётах. Внутрироссийские операции не зависят от SWIFT и будут проводиться банком в стандартном режиме», — рассказали в «Сбере».

На текущий момент в России от SWIFT отключены ВТБ, банк «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.