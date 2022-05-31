В «Сбере» рассказали о последствиях в случае отключения банка от SWIFT

На работу кредитной организации это не повлияет, отметили в компании

31 мая 2022, 15:15, Никита Черников

Сбербанк не столкнётся с существенными трудностями в случае отключения от SWIFT, которое согласовано в рамках шестого, но ещё не принятого пакета санкций ЕС. Об этом пишет РБК.

В «Сбере» указали, что кредитная организация работает в штатном режиме, а самые жёсткие ограничения уже введены.

«Отключение от SWIFT не меняет текущую ситуацию в международных расчётах. Внутрироссийские операции не зависят от SWIFT и будут проводиться банком в стандартном режиме», — рассказали в «Сбере».

На текущий момент в России от SWIFT отключены ВТБ, банк «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.

Что такое система SWIFT и заблокируют ли банковские карты россиян, если ее отключат

Что такое система SWIFT и заблокируют ли банковские карты россиян, если ее отключат

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