В «Сбере» рассказали о последствиях в случае отключения банка от SWIFT
На работу кредитной организации это не повлияет, отметили в компании
31 мая 2022, 15:15, Никита Черников
Сбербанк не столкнётся с существенными трудностями в случае отключения от SWIFT, которое согласовано в рамках шестого, но ещё не принятого пакета санкций ЕС. Об этом пишет РБК.
В «Сбере» указали, что кредитная организация работает в штатном режиме, а самые жёсткие ограничения уже введены.
«Отключение от SWIFT не меняет текущую ситуацию в международных расчётах. Внутрироссийские операции не зависят от SWIFT и будут проводиться банком в стандартном режиме», — рассказали в «Сбере».
На текущий момент в России от SWIFT отключены ВТБ, банк «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.
Что такое система SWIFT и заблокируют ли банковские карты россиян, если ее отключат
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