В Совфеде пообещали повысить пенсии и пособия с учётом растущей инфляции

Первый замглавы бюджетного комитета Совфеда РФ Елена Перминова заявила, что при подготовке к обсуждению проекта федерального бюджета на 2022 год во втором чтении будет просчитываться повышение пенсий и пособий на уровень инфляции, близкий к фактическому. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметила Перминова, в бюджете уже заложены средства на то, чтобы проиндексировать пенсии выше базового уровня инфляции, который был обозначен на уровне 4,4%.

"Повышение может составить выше этих данных на 1,3-1,5%", – добавила она.

Замглавы бюджетного комитета подчеркнула, что речь идёт о базовом уровне инфляции. Ко второму чтению законопроекта бюджета министр финансов Антон Силуанов собирается уточнить темпы роста цен, чтобы проиндексировать пособия и выплаты, которые будут идти из бюджета.

Ранее Росстат подсчитал, что средний размер пенсии в России в сентябре 2021 года составил 15 847 рублей, однако в реальном выражении произошло снижение на 1,8 процентного пункта по сравнению с сентябрем 2020 года.