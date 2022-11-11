В США перестали считать Россию страной с рыночной экономикой

Минторг США признал российскую экономику нерыночной, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение ведомства.

«Это решение является важным признанием увеличения российского государственного влияния на их экономику, которая ставит отрасли промышленности США в невыгодное положение при попытке конкуренции на глобальном уровне», — заявили в министерстве.

В минторге считают, что это позволит Штатам «в полную силу» применять антидемпинговое законодательство в отношении РФ, а также снизить давление на американские предприятия из-за «несправедливых импортных операций».

Ранее сообщалось, что бюджет России в ноябре оказался профицитным.