В США заявили о "свободном падении рубля" из-за заморозки активов ЦБ и банков

Лишившись поддержки Центробанка России после замораживания активов за рубежом российский рубль “сорвётся в свободное падение”. Об этом РИА Новости заявил высокопоставленный представитель американской администрации.

“Я думаю, российские финансовые институты и другие участники рынка понимают, что без возможности России защитить свою валюту та сорвётся в свободное падение”, — цитирует представителя Белого дома издание.

Он добавил, что заморозка активов ЦБ России является не единственной мерой, которую применил Запад в отношении регулятора — в дальнейшем могут последовать и другие шаги.

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Политика Евросоюз заморозит активы Центробанка РФ и российских бизнесменов

Напомним, Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, а также Еврокомиссия договорились об отключении некоторых банков от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт. Под ограничение должны попасть банки, которые ранее уже оказались под санкциями Западных стран. Их точный список не приводится.