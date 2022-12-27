В ЦБ рассказали, через сколько лет экономика России восстановится до уровня 2021 года

Стране предстоит структурная адаптация — это длительный процесс, который займёт много времени

27 декабря 2022, 10:34, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Зампред Центробанка Алексей Заботкин рассказал в интервью РБК, когда российская экономика сможет вернуться на уровни 2021 года.

«Если экономика будет развиваться вблизи верхнего диапазона нашего октябрьского базового прогноза, то мы вернемся на уровень 2021 года где-то в 2025 году», — подчеркнул Заботкин.

По его словам, России предстоит структурная адаптация — это длительный процесс, который займёт много времени.

«Если сравнить последствия структурного сдвига, структурного снижения потенциала и циклического спада, то экономике заметно сложнее пересилить структурное снижение потенциала, чем восстановиться после циклического спада. Циклический спад мы имели в 2020 году. При весьма активной контрциклической политике со стороны ДКП и со стороны бюджета это снижение было полностью компенсировано — даже больше, чем компенсировано, — в 2021 году», — пояснил эксперт.

Заботкин указал, что ЦБ исходит из того, что к 2024 году Россия будет иметь экономику, которая уже стабилизируется «на своей новой траектории устойчивого роста».