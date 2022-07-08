Ведущие горно-металлургические предприятия создадут отраслевую ИТ-компанию

Ведущие горно-металлургические и коммуникационные компании России поддержали идею совместной разработки отраслевого программного обеспечения. Данное предложение возникло на крупной профильной конференции, которая проходит 6-8 июля в городе Верхняя Пышма.

Поводом для этого стала растущая потребность российских компаний в развитии высокотехнологичных цифровых инструментов. Курировать разработку отраслевого ПО будет совместное предприятие. Сейчас переговоры о его целях, задачах и инструментах ведут лидеры цветной и чёрной металлургии, цифровых технологий и управленческого консультирования: «Северсталь», УГМК, Highland Gold и основной ИТ-партнёр — компания «Ростелеком». А координируют работу российские экс-партнёры McKinsey. Свою поддержку проекту выразили Фонд «Сколково» и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Все горнодобывающие и металлургические компании заинтересованы в разработке базового программного обеспечения для собственных ключевых производственных процессов. Объединение усилий позволит сэкономить инвестиции и сконцентрировать лучшие интеллектуальные ресурсы и повысить эффективность государственных мер поддержки разработки отечественного программного обеспечения.

«Я поддерживаю саму идею создания некоего консорциума для формирования консолидированного технического задания и спроса на отечественный отраслевой софт. Это позволяет получать их участникам кастомный продукт и при этом сохранять компетенции по его развитию внутри ИТ-компаний, которые могут применять их и в других отраслях», — отметил директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух.

Фото предоставлено организаторами конференции

Но сначала эксперты проведут комплексный анализ существующих программных решений, сформулируют единые требования участников рынка к софту, составят дорожную карту разработки программных продуктов, адаптированных к реалиям отечественной горнодобывающей промышленности. Объём инвестиций в течение трёх лет может превысить несколько миллиардов рублей.

В итоге будет создано конкурентоспособное и эффективное ПО, позволяющее обеспечить стабильную работу горно-металлургической отрасли. При этом решения могут быть коммерциализированы на внутреннем (для тех, кто не примет участие в проекте) и внешнем рынках.

«Масштаб российской горно-металлургической отрасли позволяет реализовать столь амбициозный проект. Мы будем шаг за шагом двигаться к цели: сначала это будет самый критичный функционал, далее совместно с горно-металлургическими компаниями он будет дорабатываться. В этом и есть сила партнёрства: с одной стороны, есть централизованный заказчик, представляющий до 80% отрасли, с другой — будет учитываться совершенно разный опыт. Я уверен, что продукт будет конкурентоспособным», — считает модератор панельной дискуссии, экс-партнёр российского офиса McKinsey Тигран Саакян.

Фото предоставлено организаторами конференции

По словам вице-президента, исполнительного директора Кластера передовых производственных технологий, ядерных и космических технологий Фонда «Сколково» Алексея Белякова, площадка «УГМК-ТЕХНО» как раз помогает обсуждать перспективы отрасли.

«Идеология „Сколково“ заключается в совместной работе и поддержке стартапов и молодых авторов идей, разработчиков. В рамках программы MineTech совместно с УГМК мы запускаем новый трек: „Новые реалии российской горнорудной отрасли: сквозная цифровизация и региональные центры компетенций“, который отвечает запросу горно-металлургического рынка, в том числе в развитии высокотехнологичного ПО», — добавил он.

Кроме того, в рамках экспертной сессии УГМК специалисты ведущих горно-металлургических компаний России представили производственные кейсы, в том числе по цифровизации и автоматизации добывающих предприятий.

Напомним, конференцию «УГМК-ТЕХНО — UMMC-ТЕСН» организовали Уральская горно-металлургическая компания совместно с Фондом «Сколково», Техническим университетом УГМК и партнёрами MineTech.