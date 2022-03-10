Великобритания добавила Романа Абрамовича в санкционный список
Также под санкциями оказались российские бизнесмены Алексей Миллер и Олег Дерипаска
10 марта 2022, 15:10, Илья Звягинцев
Российский предприниматель Роман Абрамович попал в санкционный список в Великобритании. Вместе с ним под санкциями оказались Алексей Миллер и Олег Дерипаска, сообщает Reuters.
По информации источников, общее состояние всех предпринимателей, которые попали в санкционный список, составляет почти 20 миллиардов долларов.
Под санкциями эти бизнесмены оказались «из-за связей с Владимиром Путиным».
Напомним, 9 марта страны Евросоюза приняли новые санкции в отношении российских предпринимателей. Помимо бизнесменов, в него попали и 146 российских сенаторов.
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