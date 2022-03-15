Вице-премьер Виктория Абрамченко оценила возможность возникновения дефицита товаров в России

Заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко рассказала о деталях переориентации отечественного продовольственного рынка, а также об установлении новых экономических связей с дружественными странами.

За последнее время Россия выдала разрешения на ввоз в страну продовольствия более чем 140 зарубежных предприятий из Индии, Китая, Турции, Белоруссии, Азербайджана, Киргизии, Казахстана.

В первую очередь разрешения выданы на поставки мяса, молока, рыбной продукции, различных кормов и добавок, а также инкубационных яиц.

Ранее сообщалось, что магазины в Барнауле ввели ограничение на покупку определённых товаров. Новые правила коснулись сахара, муки, тушёнки и ряда других позиций.