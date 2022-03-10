11 марта губернатор Алтайского края Виктор Томенко проведёт заседание рабочей группы по обеспечению экономической устойчивости и сбалансированности консолидированного бюджета региона, сообщает правительство региона.

Заместители председателя правительства и министры расскажут о ситуации в экономике края, федеральных решениях по стабилизации экономической ситуации в регионах и действиях субъектов РФ в условиях санкций.

Рабочая группа была создана в 2020 году и занималась выработкой мер по поддержке отраслей экономики края, пострадавших от пандемии коронавируса. 5 марта 2022 года Виктор Томенко актуализировал персональный состав и функционал рабочей группы. К нему относятся подготовка предложений по стабилизации ситуации в отдельных отраслях экономики и сбалансированности бюджета Алтайского края.