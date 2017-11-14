Виртуальная АТС от "ДиалогСибирь-Барнаул" – новые возможности в бизнесе

Использование виртуальной (или "облачной") АТС сегодня уже не является чем-то новым и неизведанным. Если говорить о значении этого термина и выполняемых функциях, то виртуальная АТС – это офисная АТС с очень большим набором возможностей. В чем же ее реальная польза для компании?

На самом деле функционал виртуальной АТС настолько широк, что позволяет решать совершенно разные задачи, главная цель которых в том, чтобы сделать телефон удобным инструментом работы, упростить связь компании с внешним миром (клиентами, партнерами) и внутри нее (между сотрудниками, находящимися как в одном офисе, так и в разных филиалах, в режиме удаленной работы и в поездках).

Поэтому первый и очень важный вопрос, который возникает на этапе подключения виртуальной АТС, – какими ее функциями можно воспользоваться максимально эффективно?

Как правило, в реализации этой задачи готовы оказать помощь менеджеры и технические специалисты оператора. При этом компания должна подробно объяснить, как должны обрабатываться входящие и исходящие звонки, а специалисты - подобрать нужные функции, настроить их на АТС и проверить. В дальнейшем настройку АТС будут выполнять также специалисты оператора, хотя при желании и наличии специалиста в компании все это можно делать самостоятельно через личный кабинет.

Второй вопрос, который встает перед компанией, – куда же включить телефонные аппараты сотрудников? Ведь провод от телефона идет, а самой АТС нет… При использовании виртуальной АТС компании нужно установить и настроить абонентские терминалы (voip-шлюзы, ip-телефоны и т.д.). Как показывает опыт, наиболее простым решением будет использование шлюзов, предоставленных оператором. Это позволяет не только избежать любых затрат на оборудование, но и перекладывает все проблемы с настройкой и наладкой на оператора.

Итак, основная польза от использования виртуальной АТС – это:

Удобство и простота использования

Подключение номеров разных операторов связи и разных городов

Экономия (уменьшение расходов на оборудование, на технического специалиста, бесплатная связь между сотрудниками, сокращение количества телефонных номеров и абонентской платы за них)

Статистика позволяет оценить эффективность рекламы, эффективность работы сотрудников и отделов

Услуга "Запись разговоров" дополняет Статистику возможностью конкретизировать пожелания, претензии, вопросы клиентов

Услуга "Оценка качества обслуживания" дает возможность увидеть количество довольных/недовольных состоявшимся общением клиентов

Подтверждая все вышеизложенное, компания "ДиалогСибирь-Барнаул" приглашает новых и существующих клиентов подключить виртуальную АТС в своей компании уже сейчас.

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