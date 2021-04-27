Владельцам долларов посоветовали держать не более трети сбережений в этой валюте

Отказ крупных стран от доллара будет продолжаться и постепенно усиливаться, потому для сохранности сбережений лучше не держать в американской валюте больше 30% своих денег, но и полностью избавляться от долларов тоже не стоит. Об этом рассказал гендиректор Noble Russian Finance Club Василий Коновалов.

В беседе с ИА "Прайм" специалист объяснил, что дедолларизация – процесс не быстрый, и даже активно действующие в этом направлении страны, такие как Россия и Китай, пока не могут слишком форсировать этот процесс, поскольку это невыгодно и технически сложно. Тем не менее, отмечает Коновалов, доля доллара за последние десятилетия в международных расчётах снижается не только за счёт отказа от него, но и за счёт распространения евро.

"Но в излишнем росте спроса на евро не заинтересованы и сами страны ЕС, которые сейчас, в период экономического спада, предпочли бы ослабить свою валюту ради повышения конкурентоспособности", – пояснил он.

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И всё же это не означает, что доллар вскоре совсем обесценится. Для этого должны произойти более страшные вещи – например, новая мировая война или глобальный и очень мощный экономический кризис, констатировал специалист.

Ранее финансист Алексей Кричевский рассказал о возможном подорожании доллара до 100 рублей. По его словам, это возможно при совокупности нескольких факторов. Среди них – реальный вооружённый конфликт в Донбассе и максимально жёсткие санкции в отношении ближайшего круга президента России Владимира Путина, проблемы с оппозиционером Алексеем Навальным, а также снижение цен на нефть и обвал рынков.