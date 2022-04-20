Владелец Zara и Bershka планирует возобновить работу в России

Управляющий Inditex Оскар Гарсиа Масейрас заявил, что испанская сеть магазинов одежды Inditex, владеющая брендами Zara и Bershka, планирует возобновить работу в России тогда, когда будет такая возможность. Об этом сообщает ТАСС.

Компания владеет такими брендами, как Bershka, Zara, Massimo Dutti, Oysho, Stradivarius и Pull&Bear. Сейчас текстильная группа внимательно следит за тем, как развивается ситуация вокруг Украины. Деятельность будет возобновлена, как только позволят условия, указали в компании.

Напомним, что Inditex в начале марта приняла решение временно прекратить работу на территории России из-за ситуации Украине. Компанию Inditex основал испанец Амансио Ортега. Сеть насчитывает более 7 тысяч магазинов примерно в 100 странах.

О временном закрытии бутиков сообщили также конгломерат LVMH, представляющий, в частности, модные дома Louis Vuitton, Loro Piana, Fendi, Givenchy и Dior, а также бренды Chanel и Hermes.