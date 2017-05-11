Владимир Путин поручил вернуть регионам доходы с акцизов на топливо

Фото: Amic.ru

Президент страны Владимир Путин поручил внести в законодательство изменения, согласно которым с 2019 года 100% доходов от акцизов на горюче-смазочные материалы (ГСМ) должны поступать в бюджеты регионов.

Такая информация размещена на сайте Кремля в перечне поручений по итогам встречи с представителями деловых организаций Новгородской области, состоявшейся 18 апреля 2017 года.

Новости

Вопрос дня К чему приведет повышение акцизов на бензин и дизельное топливо с 1 апреля?

"Представить предложения о внесении изменений в законодательство Российской Федерации, предусматривающих поэтапное увеличение норматива зачисления налоговых доходов от акцизов на горюче-смазочные материалы в бюджеты субъектов Российской Федерации в целях доведения его с 1 января 2019 года до 100% для обеспечения увеличения объемов бюджетных ассигнований региональных дорожных фондов", - говорится в документе.

Согласно документу, срок исполнения поручения - 31 мая 2017 года.

Отметим, что действующее законодательство предусматривает следующие нормативы распределения между федеральным и региональными бюджетами акцизов на бензин, дизельное топливо и моторные масла: в 2017 году 38,3% зачисляются в федеральный бюджет, 61,7% — в бюджеты субъектов РФ, в 2018 году — 42,6% и 57,4%, в 2019 году — 39,8% и 60,2%.

В этом году регионы получат немногим более 200 миллиардов рублей от акцизов. Многие губернаторы и главы администраций городов неоднократно высказывались, что полученных средств им не хватает на ремонт дорог.