Власти муниципалитета на Алтае судятся с собственным МУП из-за колоссальных долгов за уголь

Заявления поданы от имени района, города и профильного комитета по ЖКХ, строительству и архитектуре, пишет «Банкфакс». Такое количество исков подано всего за четыре первых месяца 2022 года.

Как выяснило издание, подавляющее большинство требований касается долгов по договорам передачи угля из резервного запаса. Совокупно власти планируют вернуть 88 млн рублей. При этом 12 исков уже удовлетворены, а один только частично.

Как накануне на заседании правительства края заявлял министр строительства и ЖКХ Иван Гилев, в прошлом отопительном сезоне в Каменском районе отсутствовал нормативный запас угля. Доходило до такого, что там не было топлива даже на 10 дней работы местных котельных. Поэтому район дотировали углём из краевого резервного запаса. При этом в район привезли треть всего краевого резерва.

Новости

Общество Жители Алтайского края смогут рассчитывать на дополнительную компенсацию из-за дорожающего угля

Но местные власти, по словам министра, практически не расплачиваются за поставленное топливо. Сейчас за районом числится долг за резервный уголь в размере 231 млн. Для сравнения: всего муниципалитеты края должны за резервный уголь почти 950 млн. То есть на каменцев приходится четверть всех долгов.

Чтобы погасить эту задолженность, местным властям нужно взять деньги у МУП, который распоряжается муниципальными котельными. Но как тот будет возвращать средства, непонятно, так как он 2021 год закончил с убытками в 112 млн рублей. Возможно, предприятие ожидает банкротство.