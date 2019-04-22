Власти прописали рост доходам россиян в 2019 году

Реальные располагаемые доходы россиян должны вырасти и продолжить увеличение, сообщает "Российская газета", ссылаясь на документ федерального Минэкономразвития "Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".

В МЭР отмечают, что рост реальных доходов будет зависеть от индексации социальных выплат, ежегодного установления МРОТ на уровне величины прожиточного минимума, развития механизмов предоставления социальной помощи нуждающимся, а также от поддержки отдельных категорий граждан.

В документе указано, что в среднем за период с этого года до 2022 года рост показателя составит 1,8%, а за 2019-2024 годы – 2%. Также, согласно прогнозу, количество людей, имеющих доход ниже величины прожиточного минимума, сократится с 12% в 2019 году до 9,3% к 2022 году и до 6,6% к 2024 году.