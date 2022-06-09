Volkswagen предложил сотрудникам в России уволиться с выплатой шести окладов

Компания Volkswagen предложила своим сотрудникам в Нижнем Новгороде уволиться. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Автопроизводитель пообещал людям выплатить шесть окладов, если они напишут заявление на увольнение до 17 июня. Тем, кто напишет заявления до 29 июня, выплатят пять окладов.

Также сообщается, что сотрудникам пообещали финансовую компенсацию и сохранение медицинской страховки до конца 2022 года.

Площадка, на которой производят автомобили немецкого концерна, находится в простое с марта 2022 года.

Ранее сообщалось, что крупные предприятия Алтайского края готовы принять сотрудников Барнаульского станкостроительного завода, которые попадут под сокращение.