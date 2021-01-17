Волна скидок на продукты ожидает россиян в ближайшее время
Продавцы будут восстанавливать спрос
17 января 2021, 15:16, Илья Звягинцев
Январь в российских магазинах станет временем акций и скидок. Об этом рассказал доктор экономических наук Леонид Холод.
По словам эксперта, средний чек в январе у россиян гораздо меньше, чем в декабре, поскольку людям не нужно готовиться к праздникам и накрывать праздничные столы. Это подвигнет ретейлеров к тому, чтобы устанавливать большие скидки и увеличивать прибыль за счет объема продаж.
"Это делают, чтобы удержать объемы реализации и объемы производства. Если все остановится, то убытки будут больше, чем продажа по сниженной цене", – отметил Холод в беседе с радио Sputnik.
По его словам, в первую очередь скидки будут делать на праздничные продукты.
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