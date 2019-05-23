Володин пообещал до сентября принять решение о льготном НДС на ягоды и фрукты

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания заявил, что палата должна до сентября выйти на решение по льготному налогу на добавленную стоимость (НДС), чтобы закон не перешел автоматически на следующий год, пишет "Парламентская газета".

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Общество Правительство обсудит снижение НДС на фрукты и ягоды до 10%

"Нам нужно как можно скорее выйти на решение по льготному НДС на фрукты и ягоды до сентября, потому что если будет задержка с принятием решения, то закон не сможет вступить в силу с 2020 года и уйдет автоматически на год последующий", – сказал Володин.

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков добавил, что в ходе отчета главы правительства Дмитрия Медведева обсуждались два возможных варианта поддержки.

"Это снижение ставки НДС, в этом случае могут быть определенные негативные последствия, связанные с тем, что это на всю продукцию, в том числе и импортную, будет снижена ставка. Второй вариант – субсидии. До 1 июля правительство должно определиться, нас проинформировать, и тогда мы будем принимать окончательное решение", – рассказал Жуков.

Ранее Медведев в ходе отчета о работе кабмина сообщил, что правительство сейчас рассматривает варианты поддержки отечественных производителей фруктов и ягод.

"Первый вариант предполагает предоставление субсидий всем российским производителям, для того чтобы их продукция была в лучших конкурентных условиях, чем та продукция, которая поставляется из-за границы. Или можно унифицировать ставку НДС на уровне 10%. Этот вариант хорош, конечно, но, коллеги, давайте задумаемся, у нас пока еще 40% тех же яблок поставляются из-за границы. Если мы введем такую ставку, то надо понимать, что частично это будет поддержка тех, кто поставляет фрукты из-за границы. Но, возможно, мы по этому пути пойдем", – сказал Медведев.

Ранее вице-премьер Алексей Гордеев отметил, что впервые предложение о снижении НДС на плоды и ягоды до 10% прозвучало в ноябре прошлого года на совещании в Ставропольском крае с участием президента и председателя правительства.