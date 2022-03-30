Володин предложил расширить список товаров, экспорт которых будет возможен только за рубли
Спикер Госдумы предположил, что рублями иностранцы должны рассчитываться за удобрения, зерно, масло, нефть, уголь, металлы, лес
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил расширить список товаров, экспорт которых возможен только за рубли. Мнением он поделился в своём телеграм-канале.
«Сотрудничество должно быть взаимовыгодным. Газ добывается в сложных природных климатических условиях. Это тяжелейшая работа. Если хотите получать газ — ищите рубли. По-другому не должно быть», — написал Володин.
Он также заявил, что список товаров, которые экспортируются за рубли, нужно расширить рядом позиций, среди которых удобрения, зерно, масло, нефть, уголь, металлы и лес.
По мнению Володина, западные страны сделали всё, чтобы подорвать доверие к доллару и евро, что привело к отказу России от этих валют.