Володин предложил расширить список товаров, экспорт которых будет возможен только за рубли

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил расширить список товаров, экспорт которых возможен только за рубли. Мнением он поделился в своём телеграм-канале.

«Сотрудничество должно быть взаимовыгодным. Газ добывается в сложных природных климатических условиях. Это тяжелейшая работа. Если хотите получать газ — ищите рубли. По-другому не должно быть», — написал Володин.

Он также заявил, что список товаров, которые экспортируются за рубли, нужно расширить рядом позиций, среди которых удобрения, зерно, масло, нефть, уголь, металлы и лес.

По мнению Володина, западные страны сделали всё, чтобы подорвать доверие к доллару и евро, что привело к отказу России от этих валют.