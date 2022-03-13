Володин призвал бизнесменов думать не о прибыли, а о стране и людях

Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратился к представителям бизнеса. Пост он опубликовал в Telegram.

Володин написал, что сейчас одни люди собирают гуманитарную помощь, а другие — уезжают за границу и повышают цены на свои товары.

«Бизнесу ни в коем случае нельзя наживаться на людях, необходимо пересмотреть подходы, самим инициировать решения, которые снимут проблемы, пусть и ценой личной прибыли», — написал Володин.

Он также заявил, что представители бизнеса сейчас должны думать не о заработке, а о том, чтобы расширять производство и сохранять рабочие места.

Володин сказал, что продовольственная безопасность в России обеспечена.