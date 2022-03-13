Володин призвал бизнесменов думать не о прибыли, а о стране и людях
Спикер Госдумы назвал происходящее «моментом истины» и заявил, что бизнес не должен «наживаться» на людях
13 марта 2022, 12:54, Илья Звягинцев
Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратился к представителям бизнеса. Пост он опубликовал в Telegram.
Володин написал, что сейчас одни люди собирают гуманитарную помощь, а другие — уезжают за границу и повышают цены на свои товары.
«Бизнесу ни в коем случае нельзя наживаться на людях, необходимо пересмотреть подходы, самим инициировать решения, которые снимут проблемы, пусть и ценой личной прибыли», — написал Володин.
Он также заявил, что представители бизнеса сейчас должны думать не о заработке, а о том, чтобы расширять производство и сохранять рабочие места.
Володин сказал, что продовольственная безопасность в России обеспечена.
Комментарии
Новости партнеров