Впервые с 2006 года ФРС США удвоила процентную ставку, подняв ее до 0,50% годовых. Такое решение принято 16 декабря, сообщает '' Комсомольская правда ''.

Решение было единогласным и совпало с ожиданиями экономистов и участников рынка. В ФРС считают, что на рынке труда в текущем году произошло существенное улучшение. И инфляция в среднесрочной перспективе повысится до целевого показателя в 2%.

"Конечно, решение ФРС отразится на всех. 80% аналитиков считали, что решение о повышении ставки будет принято. Я думаю, готовность к этому была большая, все этого ожидали, все к этому готовы, заключают форвардные контракты и так далее, и это учтено во фьючерсных контрактах на нефть и в других контрактах. Поэтому я не вижу какого-то потенциала для серьезных макроэкономических потрясений для России и для курса рубля", – цитирует главу Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева РИА "Новости''.

Своевременность поднятия учетной ставки отметил бывший глава Минфина России, глава Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин.