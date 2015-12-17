Впервые с 2006 года ФРС США удвоила процентную ставку
Экономисты ожидали такого решения и готовились к нему. Серьезных макроэкономических потрясений не произошло.
Решение было единогласным и совпало с ожиданиями экономистов и участников рынка. В ФРС считают, что на рынке труда в текущем году произошло существенное улучшение. И инфляция в среднесрочной перспективе повысится до целевого показателя в 2%.
"Конечно, решение ФРС отразится на всех. 80% аналитиков считали, что решение о повышении ставки будет принято. Я думаю, готовность к этому была большая, все этого ожидали, все к этому готовы, заключают форвардные контракты и так далее, и это учтено во фьючерсных контрактах на нефть и в других контрактах. Поэтому я не вижу какого-то потенциала для серьезных макроэкономических потрясений для России и для курса рубля", – цитирует главу Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева РИА "Новости''.
Своевременность поднятия учетной ставки отметил бывший глава Минфина России, глава Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин.
ФРС подняла учетную ставку с 0-0,25 до 0,25-0,5%. Ожидаемо и своевременно— Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) 16 декабря 2015