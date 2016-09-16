Временную администрацию назначили в Военно-промышленном банке

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Функции временной администрации по управлению Военно-промышленным банком возложены в пятницу, 16 сентября, на Агентство по страхованию вкладов.

Как сообщили в пресс-службе Центробанка России, полномочия временной администрации в настоящий момент установлены на срок в полгода. Функции же органов управления Военно-промышленного банка и права его учредителей в данный момент приостановлены.

Главной задачей временной администрации называется проведение обследования финансового положения банка.

Как сообщает "Интерфакс", в качестве крупнейших акционеров ВПБ выступают российские граждане Александр Качур (доля 18,8%), Василий Носаль (20,6%), Мкртич Пичикян (6,6%).

Также доли 7,3% и 7,1% принадлежат ООО "Камелот" и ООО "Родос" соответственно.

По итогам первых шести месяцев этого года ВПБ занял 98-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". Объем обязательств банка перед физическими лицами на 1 августа составлял более 30 миллиардов рублей.