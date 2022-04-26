ВТБ и Всероссийский бизнес центр запустили онлайн-сервис по получению банковских гарантий

ВТБ и финансовый маркетплейс ВБЦ (Всероссийский бизнес центр) запустили совместный сервис по предоставлению банковских гарантий для участия в госзакупках.

ВБЦ стал одним из первых финансовых маркетплейсов, который начал работать с ВТБ через партнёрские API (Open API). С помощью сервиса клиенты смогут получать банковские гарантии с лимитом до 50 млн рублей с минимальным пакетом документов, без залогового обеспечения и поручительства. Рассмотрение заявки занимает не больше часа и получить гарантию клиент может в тот же день.

«ВТБ предоставляет предпринимателям все инструменты, необходимые для участия в госзакупках. В том числе мы развиваем продукты и сервисы документарного бизнеса, которые позволяют клиентам не выводить средства из оборота для обеспечения заявок и исполнения контрактов. Благодаря совместному сервису с ВБЦ получение гарантии ВТБ для клиентов маркетплейса станет быстрее, удобнее и позволит им увеличить число успешных сделок», — прокомментировал руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса — старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко.

Как рассказал глава группы ВБЦ Семён Теняев, уже более 60% участников рынка госзаказа котируются через маркетплейс ВБЦ.

«Мы активно расширяем возможности для наших клиентов. Наш приоритет в том, чтобы продукты маркетплейса предоставлялись бесшовно и быстро, а стратегическое партнёрство с банком ВТБ даст участникам госзаказа, выбирающим ВБЦ, ещё больше возможностей», — отметил Семён Теняев.

Весь процесс взаимодействия проходит в защищенном канале связи между ВБЦ и Банком. Дополнительные коммуникации между клиентами и банком будут происходить в социальной сети TenChat, созданной маркетплейсом ВБЦ, что позволит оказывать клиентам банковский сервис высокого качества.