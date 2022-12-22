ВТБ купит крупный банк у ЦБ за 340 миллиардов рублей

Право собственности на акции «Открытия» перейдёт к другому банку не позднее 31 декабря «при условии исполнения обязательств по оплате в полном объёме»

22 декабря 2022, 18:44, ИА Амител

Фото: amic.ru

Центробанк заключил соглашение о продаже ВТБ банка «Открытие» за 340 миллиардов рублей до конца года. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

Стороны договора решили, что право собственности на акции «Открытия» перейдёт к другому банку не позднее 31 декабря «при условии исполнения обязательств по оплате в полном объёме». Также известно, для клиентов финансовой организации ничего не изменится, ВТБ планирует сохранить ключевые продукты и сервисы.

План по интеграции бизнесов участников договора утвердят уже после закрытия сделки.

Напомним, что российские власти весной приняли решение присоединить банк «Открытие» к ВТБ. Летом был принят закон, по которому ЦБ имеет право продать ВТБ акции финансовой организации без торгов, но по рыночной стоимости, до 31 декабря текущего года.