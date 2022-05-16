ВТБ перезапускает программу лояльности для своих клиентов

ВТБ вводит единую систему вознаграждений, позволяющую получать кешбэк за оплату покупок в трех популярных категориях, об этом сообщила пресс-служба банка ВТБ (ПАО). Накопленными мультибонусами можно оплачивать покупки в каталоге программы лояльности.

Теперь вместо шести опций лояльности с разными условиями клиенты ВТБ будут получать кешбэк в трех наиболее востребованных категориях. Клиентам массового сегмента будет начисляться 2% в виде бонусов за покупки в супермаркетах, ресторанах и кафе, в том числе сервисах доставки продуктов и готовых блюд, и оплату картой городского и пригородного транспорта и такси.

Владельцы пакета «Привилегия» будут получать за покупки в таких же категориях 3%. Для клиентов сегмента «Прайм» предусмотрен кешбэк 4% в магазинах одежды и обуви, супермаркетах и ресторанах.

Для зарплатных клиентов ВТБ размер бонусных начислений в перечисленных категориях будет выше на 0,5%. Кроме того, всем владельцам карт банка доступен повышенный кешбэк в магазинах партнеров — до 50% при использовании приложения программы лояльности.

ВТБ также переходит на единую бонусную валюту — мультибонусы, которыми можно полностью или частично оплачивать покупки в каталоге программы и у партнеров. При переходе на новые условия программы все существующие накопления в бонусах, милях и бонусных рублях сохранятся и будут конвертированы в мультибонусы по курсу один к одному. Их по-прежнему можно использовать для оплаты товаров и услуг на маркетплейсе программы.