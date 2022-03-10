ВТБ перезапускает программы поддержки предпринимателей

Представители малого и среднего бизнеса могут воспользоваться новыми программами кредитования, запущенными Банком России. Заявку на льготный кредит на оборотные или инвестиционные цели (в том числе рефинансирование таких кредитов) могут подать компании практически из всех отраслей экономики.

Максимальная сумма финансирования — один миллиард рублей. Ставка по льготным кредитам для представителей среднего бизнеса — до 13,5% годовых, для малых предприятий — до 15% годовых. Поддержка будет оказана на срок до одного года по оборотным кредитам и на срок до трёх лет — по инвестиционным.

Индивидуально ВТБ рассматривает запросы среднего и малого бизнеса на предоставление отсрочки платежей по действующим кредитам. Каждому, кто обратился за поддержкой, банк предложит эффективное решение. В рамках собственной программы ВТБ отсрочка предоставляется на срок до шести месяцев по процентам и до одного года — по основному долгу. Также банк принимает заявки индивидуальных предпринимателей на кредитные каникулы в рамках федерального закона № 106.

Кроме того, клиенты банка могут воспользоваться рефинансированием ранее выданных кредитов малым предприятиям «Кредит на восстановление бизнеса» и перекредитованием экспресс-кредитов микропредприятиям «Бизнес-реструктуризация». Продукты позволят погасить текущую задолженность как по основному долгу, так и по процентам и комиссиям на срок до 10 лет. Дополнительно может быть предоставлена отсрочка платежей по кредиту на срок до шести месяцев. Ставку определяют в индивидуальном порядке в зависимости от текущей ставки по договору.