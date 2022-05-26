ВТБ провел первую сделку по выдаче IT-ипотеки

ВТБ начал выдавать кредиты в рамках новой программы госсубсидирования, направленной на поддержку сотрудников российских IT-компаний. Первую сделку банк провёл в Тюмени.

Заявки на ипотеку по этой программе ВТБ начал принимать в конце апреля 2022 года. Взять кредит на покупку строящегося и готового жилья у застройщика по льготной ставке могут работники IT-сферы в возрасте от 22 до 44 лет. У них должен быть заключён договор с организацией, работающей в области информационных технологий, аккредитованной Министерством цифрового развития и не менее одного квартала пользующейся налоговыми льготами.

«ВТБ принимает активное участие в развитии программ с госсубсидированием, и мы оперативно поддержали очередную инициативу правительства в сфере жилищной политики. Информационные технологии на сегодняшний день — одна из перспективных отраслей экономики. Запуск специальной льготной программы позволяет поддержать работников IT-сферы в вопросе улучшения жилищных условий, а также дать дополнительный стимул для развития строительного сектора», — прокомментировал заместитель начальника управления «Ипотечное кредитование» банка ВТБ (ПАО) Николай Дубакин.

Базовая ставка по программе составляет 5% годовых. Дополнительно ВТБ предоставляет заёмщикам дисконт в 0,3 процентного пункта при использовании цифровых сервисов на сделке.

Есть требования и к доходу заёмщика. По условиям программы с учётом НДФЛ он должен составлять не менее 150 тысяч рублей, если место регистрации компании находится в городе-миллионнике, и не менее 100 тысяч рублей для сотрудников компаний других регионов.

Максимальная сумма ипотечного кредита по IT-ипотеке достигает 18 миллионов рублей для приобретения жилья в городах численностью от миллиона человек и 9 миллионов рублей — в других населённых пунктах. Первый взнос должен составлять 15% от стоимости недвижимости.