ВТБ снизит ставку по ипотеке с господдержкой до 6,7%

В минувшую пятницу президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, предложил снизить ставку льготной ипотеки на новостройки с 9% до 7%. А накануне Минфин РФ внёс в правительство соответствующий проект постановления. ВТБ уже объявил, что начал приём заявок от заёмщиков по новым условиям госпрограммы.

Дополнительно к ставке 7% банк предоставляет заёмщикам дисконт 0,3 процентного пункта при использовании цифровых сервисов или в случае получения зарплаты на карту банка.

Как ранее заявлял президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин, снижение ставки по ипотеке с господдержкой может увеличить спрос на льготные кредиты вдвое, позволит заёмщикам сэкономить на приобретении новой квартиры и поддержит строительную отрасль в нынешних условиях.

«Снижение ставки до 7% — позитивный сигнал всему рынку, который повлияет и на выполнение национальных целей по вводу нового жилья. Ещё со времён пандемии самой „народной“ из государственных программ поддержки стала льготная ипотека. Она выступает ориентиром для всего жилищного сектора. Сегодня можно говорить о грядущем восстановлении спроса на льготные жилищные кредиты как минимум вдвое», — отметил глава ВТБ.

Первые кредиты по новым условиям банк начнёт выдавать с даты запуска изменений в постановление правительства РФ.

Напомним, максимальная сумма кредита по ипотеке с господдержкой по-прежнему составляет 12 млн рублей для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и до 6 млн рублей — для остальных регионов РФ. Первый взнос по ипотеке с господдержкой составляет не менее 15% от стоимости недвижимости. Максимально возможный срок кредитования — 30 лет. Программа рассчитана до конца 2022 года.