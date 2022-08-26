ВТБ: спрос на карты «Мир» в регионах Алтая вырос в четыре раза

Жители двух Алтаев оформили в ВТБ около 30 тысяч карт «Мир» в первом полугодии 2022 года. Это в четыре раза больше, чем в прошлом году.

Быстрее всего растёт спрос на цифровые карты «Мир», которые можно моментально оформить через интернет-банк. По сравнению с первым полугодием 2021 года интерес к ним вырос в 16 раз.

«Мы отмечаем высокий интерес жителей края к цифровым картам „Мир“ — по итогам полугодия на их долю приходится уже пятая часть эмиссии. Её можно выпустить всего в несколько кликов и сразу же начать использовать, в том числе для получения социальных выплат. Те, кто привык пользоваться бесконтактной оплатой, могут добавить выпущенную карту в один из действующих pay-сервисов — например, Mir Pay — и оплачивать покупки в офлайн- и интернет-магазинах с помощью привычной опции», — прокомментировал управляющий ВТБ (ПАО) в Алтайском крае и Республике Алтай Дмитрий Горбунов.

Кратно вырос и оборот операций по цифровым картам: их активно используют для повседневных покупок. В целом объём транзакций жителей Алтая по картам «Мир» от ВТБ в первом полугодии превысил 6 млрд рублей, что в 1,5 раза больше, чем год назад.

По статистике ВТБ, доля карт «Мир» в общем безналичном обороте в Алтайском крае и Республике Алтай с начала года выросла до 42%. В обороте цифровых карт доля «Мира» увеличилась с 25% в январе до 95% в июне.