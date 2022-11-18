ВТБ: спрос на розничные кредиты в ноябре вырос уже на четверть

ВТБ фиксирует тренд по восстановлению рынка розничного кредитования. За первую половину ноября физлица взяли кредитов на 27% больше, чем в первой половине октября и на 14% — чем в первой половине сентября. По оценкам банка, всего во втором полугодии продажи розничных кредитов на рынке могут вырасти более чем в 1,5 раза по сравнению с первым.

С начала ноября клиенты ВТБ взяли кредитов на 75 млрд рублей. Спрос на потребительские кредиты вырос на треть, более чем до 40 млрд рублей. В автосегменте объём сделок вырос примерно на 60%, почти до 3 млрд рублей. Выдачи ипотеки превысили 30 млрд рублей, рост по сравнению с началом октября — в пределах 10%. Основная активность заёмщиков концентрируется в сегменте вторичного жилья, где проходит около 65% всех сделок.

По оценке ВТБ, во втором полугодии продажи розничных кредитов на рынке превысят 6 трлн рублей, то есть более чем в 1,5 раза выше показателей первой половины года. Продажи кредитов наличными за этот период могут составить 2,9 трлн рублей (рост в 1,7 раза), ипотеки — 2,8 трлн рублей (рост в 1,5 раза), автокредитов — 320 млрд рублей (+5%). Всего по итогам года банки выдадут более 10 трлн рублей кредитов, что будет ниже показателей 2021 года примерно на четверть.

К росту потребительской активности во втором полугодии приведут несколько факторов, в числе которых — стабилизация экономической ситуации, сохранение ключевой ставки ЦБ РФ и отложенный спрос.