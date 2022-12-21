ВТБ: треть россиян стали реже интересоваться курсом валют в этом году

В этом году 33% россиян снизили свой интерес к динамике курсов валют, не изменили свои предпочтения еще 35%, а для 12% этот вопрос не был актуален и раньше. Только каждый пятый стал следить за курсом чаще, чем годом ранее, больше всего — молодые люди и респонденты среднего возраста. Таковы результаты опроса, проведенного ВТБ среди клиентов российских банков.

Интерес к курсам валют

Снижение интереса к изменению курсов особенно выражено в возрастной группе старше 45 лет — 39% из них сократили свое внимание к этому вопросу. Чаще всего это связано с сокращением поездок за рубеж — так ответили 44% тех, для кого валюта стала менее интересна.

При этом валютным курсом стали интересоваться клиенты молодого и среднего возраста (32% и 24% соответственно), а по территориальному признаку — москвичи (28%).

Стратегии сбережения

По итогам года наиболее востребованным финансовыми инструментом у россиян стал накопительный счет, которым воспользовались 57% опрошенных, и рублевый вклад, который открыл каждый второй (респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа). Оба продукта одинаково популярны во всех возрастных группах. Интересно, что накопительные счета более популярны среди женщин при равной популярности вкладов. В Москве депозиты выбирают 62% опрошенных. Эти инструменты чаще всего оказывались и наиболее эффективными — так считают соответственно 47% и 43% клиентов, которые их использовали.

Финансовая активность

Значительная часть опрошенных в этом году стала рациональнее относиться к своим расходам. В первую очередь, это касается трат на развлечения (66% от тех, кто начал экономить), кафе и рестораны (59%), а также на путешествия (57%) и предметы роскоши (56%). У каждого пятого (21%) расходы выросли, а 17% даже увеличили свою сберегательную активность (в том числе 26% - в группе 18-24 года).

Почти половина респондентов заметила позитивные изменения в финансовой сфере России в этом году.

«Наш опрос показал, что в этом году россияне предпочитали оставлять деньги „под рукой“, что сделало накопительное счета одним из самых популярных финансовых инструментов. Снижение спроса на международный туризм уменьшило интерес к валюте, что мы видим и по девалютизации сбережений клиентов. Также мы фиксируем постепенное возвращение россиян к сберегательной модели поведения: люди стали более рационально относиться к тратам, вести бюджет и больше копить. Этой же стратегии они планируют придерживаться и в следующем году», — прокомментировал главный аналитик розничного бизнеса банка ВТБ (ПАО) Сергей Дырин.

Опрос проводился в декабре 2022 года в городах России с населением 100 тыс. чел. и более среди 1,5 тысяч клиентов российских банков в возрасте от 18 до 60 лет