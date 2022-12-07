ВТБ удвоил выдачу автокредитов в Алтайском крае в ноябре

В ноябре 2022 года в Алтайском крае физические лица провели в ВТБ кредитных сделок по покупке автомобилей на сумму более 46 млн рублей. Это на 93% больше, чем было в октябре. Средний чек одного автокредита составил около 1 млн рублей. В целом по итогам 11 месяцев свыше 450 заёмщиков получили в банке кредиты на покупку авто на сумму свыше 450 млн рублей.

Около 40% продаж в ноябре пришлось на новые машины, спрос на которые продолжает расти на фоне действия программ господдержки. Наибольшим интересом у заёмщиков пользуются российские бренды. Так, самой популярной маркой у жителей края стала Lada, на неё сейчас приходится каждая третья кредитная сделка. Вторую позицию занимает UAZ с долей 7%.